Челябинской компании грозит штраф за использование фирменного стиля конкурентов

Челябинской компании ООО "Двери плюс" грозит административный штраф за использование обозначений, сходных до степени смешения с фирменным стилем ООО "ТОРЭКС", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

"ТОРЭКС" пожаловалась в УФАС на действия своего конкурента. Антимонопольная служба установила, что ООО "Двери плюс" в 2016 году использовало на своем интернет-сайте и в полиграфической продукции обозначения, сходные до степени смешения с изображениями ООО "ТОРЭКС".

В УФАС считают, что использование ООО "Двери плюс" сходных до степени смешения элементов оформления информационных материалов с изображениями своего конкурента может ввести потребителей в заблуждение относительно компании, производящей и реализующей металлические двери.

В настоящий момент в отношении компании готовится дело об административном правонарушении.