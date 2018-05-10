В Екатеринбурге откроется новый травмпункт к ЧМ-2018

Завтра, 11 мая, в Екатеринбурге откроется новый травмпункт при городской больнице №2 на улице Челюскинцев, 3/5. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, травмпункт послужит для оказания медпомощи в период проведения Чемпионата мира по футболу. После масштабного события он продолжит свою работу для жителей Верх-Исетского района.

В церемонии открытия нового медучреждения примет участие глава администрации города Александр Якоб.

Травпункт начнет работать уже в мае. А на время проведения ЧМ в Екатеринбурге его услугами смогут воспользоваться болельщики и гости уральской столицы.

"В травмпункте можно будет обработать рану, сделать рентгеновский снимок, наложить гипс при переломе, извлечь клеща, поставить противоклещевой иммуноглобулин или антирабическую вакцину", - сообщили в пресс-службе администрации.

Также отмечается, что медицинское здание оборудовано современными технологиями: приобретено новое оборудование, включая аппараты для проведения рентгенографии и УЗИ, а также созданы современные операционные, перевязочные и удобные кабинеты для приёма пациентов.