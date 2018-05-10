Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся в Сингапуре в середине июня

Встреча верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа состоится в Сингапуре в середине июня. Как передаёт сингапурское издание "Ляньхэ цзаобао", лидеры двух стран проведут переговоры 12-13 июня.

Портал Sina.com отмечает, что у Сингапура есть такие достоинства, как безопасность и нейтральное отношение и к Пхеньяну, и к Вашингтону. При этом, перелёт из Пхеньяна из Сингапура составит 6-7 часов, что довольно много для графика Ким Чен Ына. С другой стороны, недавний визит в Далянь показал, что нынешний корейский лидер, в отличие от своих отца и деда, не избегает путешествий самолётом.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео совершил вторую поездку в Пхеньян, в ходе которой были освобождены трое задержанных там американских граждан корейского происхождения. Korea Herald сообщает, что по возвращении их встречал лично Дональд Трамп, который назвал освобождение "большой честью", но "настоящей честью" назвал "победу в ликвидации ядерного оружия". При этом Трамп публично поблагодарил за освобождение американских граждан северокорейского лидера Ким Чен Ына.