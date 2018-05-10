Югорские активисты возвращаются к обсуждению "сухого закона" в городах ХМАО

В городах Ханты-Мансийского автономного округа проходит сбор подписей под законопроектом о выносе торговли алкоголем за пределы населенных пунктов. Для привлечения внимания жителей активисты "Работающей молодежи Сибири" - инициаторы обсуждения - проводят пикеты в оживленных местах. Собрать необходимое количество подписей они рассчитывают уже в этом году, затем закон будет вынесен на обсуждение депутатов окружной думы, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект РМС практически повторяет инициативу, которая в прошлом году обсуждалась с подачи правительства Ханты-Мансийского автономного округа. Тогда власти предложили экспертам оценить возможность прекращения торговли спиртным в границах поселений, меру правительству предложили несколько общественных организаций. Негативный отзыв направила ТПП Югры, бизнес в муниципалитетах тоже протестовал. На "круглом столе" в Общественной палате ХМАО были представлены результаты опроса: 90% участников "сухой закон" не поддержали. В окружном правительстве тогда заявили, что точка в обсуждении инициативы не поставлена, но с осени 2017-го попыток возобновления дискуссии не было.

"Работающая молодежь Сибири" решила провести ограничение через думу как народную инициативу. Ведется сбор подписей под окружным проектом и отдельно под проектом закона для Сургута. Необходимо собрать 20 тыс. подписей по округу и 4 тыс. - по Сургуту.

Активист РМС Денис Ханьжин в беседе с Накануне.RU отметил, что сейчас в Сургуте собрано порядка 2 тыс. подписей, в других городах активисты только подключаются.

"Большинство, с кем мы общаемся, нас поддерживает. Всех беспокоит безопасность детей, пьяные во дворах. Тем, кто хочет выпить не составит труда съездить в какую-нибудь точку в промзоне. Возмущаются, в основном, представители бизнеса. Но жить на доходах от продажи алкоголя, на наш взгляд, все равно, что жить на доходах от оружия и наркотиков", - говорит Ханьжин.

В РМС отмечают, что запрет на продажу алкоголя в городах - мера в духе "майского указа" президента РФ Владимира Путина. Глава государства поставил задачу увеличить до 55% долю граждан, ведущих здоровый образ жизни.