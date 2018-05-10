Вопрос об ударах Израиля по Сирии обсуждался в ходе визита Нетаньяху в Москву

Вопрос об израильских ударах по Сирии поднимался в ходе визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москву 9 мая. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

По его словам, также у России налажены контакты с иранским руководством по этому вопросу.

При этом Богданов отметил, что "это опасное развитие событий, оно отвлекает от борьбы против террористов", передает "Интерфакс".

Напомним, накануне президент России Владимир Путин провел переговоры в Москве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы обсуждалась ситуация в регионе и способы снятия напряженности. Перед встречей с Нетаньяху Путин проконсультировался с Совбезом по ситуации.

В ночь на 10 мая израильские военные сообщили, что иранские силы осуществили пуск примерно 20 ракет с территории Сирии по израильским позициям на Голанских высотах. В ответ ВВС Израиля нанесли ракетные удары по целям на сирийской территории.