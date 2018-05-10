В России создан реестр наименований географических объектов Антарктики

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) создала реестр наименований географических объектов Антарктики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В перечне содержатся сведения о 1752 наименованиях географических объектов континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ, а также объектах, открытых или выделенных российскими исследователями в пределах открытого моря и Антарктики.

Реестр опубликован на сайте Росреестра.

Перечень создан в целях обеспечения единообразного и устойчивого употребления наименований географических объектов и их сохранения как составной части исторического и культурного наследия народов РФ. "В нем содержатся сведения о наименовании и виде (роде) географического объекта на русском языке и латинице, а также информация о его географическом положении – регионе и географических координатах (широте, долготе и привязке к другим географическим объектам)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что важность сохранения российской топонимики Антарктики и всего мира была отмечена президентом РФ Владимиром Путиным 27 апреля 2018 года на десятом заседании попечительского совета Русского географического общества.

Реестр наименований подготовлен совместно с подведомственным ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" и будет обновляться по мере поступления дополнительной информации о таких объектах.