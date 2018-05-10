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Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?

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Известие о пятом сроке Путина: лучше рано, чем поздно? В случае, если инициатива Чечни будет поддержана, к 2024 г. 72-летний Путин получит возможность избраться на пятый президентский срок, суммарно сможет находиться у власти (с учетом работы премьером) 30 лет, а каждый его преемник – 18 лет подряд.
10.05.2018
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Собибор" – потеря главного смысла? Картина делает акцент именно на страданиях еврейского народа под гнетом нацистской карательной машины. Здесь режиссеру хорошо удалось показать мерзкое лицо зла, но ведь сам сюжет, взятый из жизни, совершенно о другом – каким образом произошел единственный (!) успешный побег из лагеря смерти, а главное, кто смог его организовать?
10.05.2018
культура ;
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Новости
10.05.2018 13:59 Мск (15:59 Екб)
политика | В России | За рубежом
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
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(2018) | Фото: life.ru

Владимир Путин уже несколько раз объявлял о полной победе над ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Первое заявление было сделано им в Сирии, однако сразу после этого "наголову разгромленное ИГИЛ" вдруг стало наносить удары не где-то в провинции, а непосредственно по Дамаску. Главковерху пришлось через некоторое время еще раз сделать заявление о разгроме террористов. Не прошло и трёх дней, как они снова "воскресли" и продолжали наносить удары по сирийской армии при поддержке американской и израильской авиации, армейских подразделений США, представителей британских ЧВК и прочих военизированных сил и средств.
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И тогда Владимир Путин сделал третье заявление, будучи с визитом в Турции, что уж теперь-то точно все силы зла побеждены.

Российский Генеральный штаб выработал решение, согласно которому Верховному предлагалось создать триумвират в составе Иран, Турция и Россия для того, чтобы взять под контроль ситуацию в Сирии совместными силами. Была проведена большая работа и, казалось бы, Путину удалось консолидировать позиции Ирана и Турции. Но это противоречило интересам Израиля и США.

Начались военные провокации прямого действия. Авиация Израиля стала открыто бить по войскам Башара Асада, а затем и по иранским военным формированиям в Сирии. То же самое делали американские ВВС.

Сирия Дамаск(2018)|Фото:sana.sy

На фоне заявлений пресс-службы Министерства обороны РФ о том, что мы поставили в Сирию комплексы С-300 и С-400 и отныне сирийское небо на замке, это выглядело особенно цинично.

Шло время, израильтяне продолжали наносить авиаудары по нашим антиигиловским союзникам. Наши системы ПРО молчат до сих пор. И у арабов стало складываться впечатление, что Москва поставила С-300 и С-400 для прикрытия Израиля от возможного удара Ирана, а не для защиты сирийского режима.

В исламских политических кругах и в СМИ стали высказываться мнения, что "Москва на измене" и за кулисами сговорилась с Израилем, через который пытается спасти олигархов из кремлёвского списка, надеясь, что Тель-Авив договорится на этот счет с Вашингтоном. Выводы о том, что РФ представляет на Ближнем Востоке в первую очередь интересы Израиля, "подтвердил" заместитель посла Российской Федерации в Израиле Леонид Фролов, заявив, что Россия будет на стороне Израиля и в том случае, если эта страна подвергнется нападению со стороны Исламской Республики Иран.

Ветеран военной разведки Андрей Девятов высказался откровенно: "То, что казалось блистательной победой над запрещенными террористами Исламского Государства на территории Сирии, на деле превратилось в провокацию прямого столкновения теократий Исламской Республики Иран с Израилем, где Россия оказалась между двух огней".

Триумвират стал трещать по швам. И тут Израиль сделал громкое заявление, что у него есть неопровержимые доказательства грубых нарушений Ираном договорённостей по ядерной сделке. Естественно, никто никаких "доказательств" не предъявил. Когда международное право было разбомблено еще в Ираке и Ливии, достаточно деклараций.

Президент США Дональд Трамп, не разбираясь, заявил о выходе из "ядерной сделки с Ираном". Это был первый ход детского мата Владимиру Путину.

Второй сделал Нетаньяху, когда в тайне от Кремля отдал приказ своим ВВС атаковать накануне 9 Мая ночью позиции иранских и сирийских вооруженных сил.

Третий ход был сделан утром 9 мая в Москве. Что увидел исламский мир Ближнего Востока, когда рассвело? В Сирии трупы иранских и сирийских военных, дымящиеся кирпичи разрушенных в результате израильской агрессии против суверенной страны зданий. А на Красной площади российский президент представляет израильскому премьеру высший генералитет своей страны! В символах – это презентация "союзнику" российского военного потенциала на фоне полной политической поддержки его действий.

(2018)|Фото: life.ru

Андрей Девятов считает, что "присутствие премьера Израиля на Параде Победы 09.05.18 в Москве произошло на фоне выхода США из Иранской ядерной сделки, ударов авиации Израиля по базам Корпуса стражей исламской революции вокруг Дамаска и "аномальной активности" иранских войск в Сирии. Относительно сроков перехода предреченной библейскими пророками "Битвы Конца" в полосе от Нила до Евфрата в активную фазу, то это будет период с середины мая по конец августа 2018 г."

Какой из Израиля союзник, едва ли нужно объяснять. Он никогда ни за кого "впрягаться" не будет. А вот заставить через разводку "разделяй и властвуй" таскать каштаны из огня – это завсегда, пожалуйста.

Что сделал Нетаньяху следующим шагом? Он заявил в Москве: "Это немыслимо, но через 73 года после Холокоста у нас на Ближнем Востоке есть страна Иран, которая в открытую призывает уничтожить еще 6 млн евреев..." Это – прямое обращение к Путину обеспечить спасение 6 млн евреев от "варваров, которые должны быть уничтожены".

Это капкан, западня для Кремля. Нетаньяху и Трамп этой трёхходовкой лишили Россию исламских союзников на Ближнем Востоке. СМИ взорвались заголовками типа: "Москва нас предала", "Кремль на стороне Израиля". А Путину крыть нечем.

В чью сторону тем самым развернули недовольство значительной части исламского мира? В нашу. Потому что мы в глазах этого мира выглядим предателями, продавшимися неизвестно за что. А предателей ненавидят больше, чем прямых агрессоров.

Между тем, на Ближнем Востоке сложилась очень опасная диспозиция. На прямую линию противостояния выведены воины Стражей Исламской революции и другие проиранские воинские формирования и, соответственно, еврейская армия ЦАХАЛ. Непримиримые враги! Боестолкновения уже начались. Напряжение растёт не по дням, а по часам. Возможно, Вашингтон готовит политическую провокацию, которая должна окончательно взорвать обстановку на Ближнем Востоке.

Александр Жилин, военный обозреватель

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10.05.2018 13:59 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:59 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.05.2018 13:53 Мск
Вопрос об ударах Израиля по Сирии обсуждался в ходе визита Нетаньяху в Москву

Ранее 10.05.2018 07:14 Мск
ВВС Израиля нанесли удары по десяткам иранских объектов в Сирии








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Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
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