Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?

Владимир Путин уже несколько раз объявлял о полной победе над ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Первое заявление было сделано им в Сирии, однако сразу после этого "наголову разгромленное ИГИЛ" вдруг стало наносить удары не где-то в провинции, а непосредственно по Дамаску. Главковерху пришлось через некоторое время еще раз сделать заявление о разгроме террористов. Не прошло и трёх дней, как они снова "воскресли" и продолжали наносить удары по сирийской армии при поддержке американской и израильской авиации, армейских подразделений США, представителей британских ЧВК и прочих военизированных сил и средств.

И тогда Владимир Путин сделал третье заявление, будучи с визитом в Турции, что уж теперь-то точно все силы зла побеждены.

Российский Генеральный штаб выработал решение, согласно которому Верховному предлагалось создать триумвират в составе Иран, Турция и Россия для того, чтобы взять под контроль ситуацию в Сирии совместными силами. Была проведена большая работа и, казалось бы, Путину удалось консолидировать позиции Ирана и Турции. Но это противоречило интересам Израиля и США.

Начались военные провокации прямого действия. Авиация Израиля стала открыто бить по войскам Башара Асада, а затем и по иранским военным формированиям в Сирии. То же самое делали американские ВВС.

На фоне заявлений пресс-службы Министерства обороны РФ о том, что мы поставили в Сирию комплексы С-300 и С-400 и отныне сирийское небо на замке, это выглядело особенно цинично.

Шло время, израильтяне продолжали наносить авиаудары по нашим антиигиловским союзникам. Наши системы ПРО молчат до сих пор. И у арабов стало складываться впечатление, что Москва поставила С-300 и С-400 для прикрытия Израиля от возможного удара Ирана, а не для защиты сирийского режима.

В исламских политических кругах и в СМИ стали высказываться мнения, что "Москва на измене" и за кулисами сговорилась с Израилем, через который пытается спасти олигархов из кремлёвского списка, надеясь, что Тель-Авив договорится на этот счет с Вашингтоном. Выводы о том, что РФ представляет на Ближнем Востоке в первую очередь интересы Израиля, "подтвердил" заместитель посла Российской Федерации в Израиле Леонид Фролов, заявив, что Россия будет на стороне Израиля и в том случае, если эта страна подвергнется нападению со стороны Исламской Республики Иран.

Ветеран военной разведки Андрей Девятов высказался откровенно: "То, что казалось блистательной победой над запрещенными террористами Исламского Государства на территории Сирии, на деле превратилось в провокацию прямого столкновения теократий Исламской Республики Иран с Израилем, где Россия оказалась между двух огней".

Триумвират стал трещать по швам. И тут Израиль сделал громкое заявление, что у него есть неопровержимые доказательства грубых нарушений Ираном договорённостей по ядерной сделке. Естественно, никто никаких "доказательств" не предъявил. Когда международное право было разбомблено еще в Ираке и Ливии, достаточно деклараций.

Президент США Дональд Трамп, не разбираясь, заявил о выходе из "ядерной сделки с Ираном". Это был первый ход детского мата Владимиру Путину.

Второй сделал Нетаньяху, когда в тайне от Кремля отдал приказ своим ВВС атаковать накануне 9 Мая ночью позиции иранских и сирийских вооруженных сил.

Третий ход был сделан утром 9 мая в Москве. Что увидел исламский мир Ближнего Востока, когда рассвело? В Сирии трупы иранских и сирийских военных, дымящиеся кирпичи разрушенных в результате израильской агрессии против суверенной страны зданий. А на Красной площади российский президент представляет израильскому премьеру высший генералитет своей страны! В символах – это презентация "союзнику" российского военного потенциала на фоне полной политической поддержки его действий.

Андрей Девятов считает, что "присутствие премьера Израиля на Параде Победы 09.05.18 в Москве произошло на фоне выхода США из Иранской ядерной сделки, ударов авиации Израиля по базам Корпуса стражей исламской революции вокруг Дамаска и "аномальной активности" иранских войск в Сирии. Относительно сроков перехода предреченной библейскими пророками "Битвы Конца" в полосе от Нила до Евфрата в активную фазу, то это будет период с середины мая по конец августа 2018 г."

Какой из Израиля союзник, едва ли нужно объяснять. Он никогда ни за кого "впрягаться" не будет. А вот заставить через разводку "разделяй и властвуй" таскать каштаны из огня – это завсегда, пожалуйста.

Что сделал Нетаньяху следующим шагом? Он заявил в Москве: "Это немыслимо, но через 73 года после Холокоста у нас на Ближнем Востоке есть страна Иран, которая в открытую призывает уничтожить еще 6 млн евреев..." Это – прямое обращение к Путину обеспечить спасение 6 млн евреев от "варваров, которые должны быть уничтожены".

Это капкан, западня для Кремля. Нетаньяху и Трамп этой трёхходовкой лишили Россию исламских союзников на Ближнем Востоке. СМИ взорвались заголовками типа: "Москва нас предала", "Кремль на стороне Израиля". А Путину крыть нечем.

В чью сторону тем самым развернули недовольство значительной части исламского мира? В нашу. Потому что мы в глазах этого мира выглядим предателями, продавшимися неизвестно за что. А предателей ненавидят больше, чем прямых агрессоров.

Между тем, на Ближнем Востоке сложилась очень опасная диспозиция. На прямую линию противостояния выведены воины Стражей Исламской революции и другие проиранские воинские формирования и, соответственно, еврейская армия ЦАХАЛ. Непримиримые враги! Боестолкновения уже начались. Напряжение растёт не по дням, а по часам. Возможно, Вашингтон готовит политическую провокацию, которая должна окончательно взорвать обстановку на Ближнем Востоке.

Александр Жилин, военный обозреватель