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от издателя  |  комментариев: 12


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культура ;
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"Газпромбанк" открыл РМК кредитную линию в 54,4 млрд рублей на Томинский ГОК
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иннопром, РМК, Томинский ГОК (2017) | Фото: Накануне.RU

"Газпромбанк" открыл кредитную линию в сумме 54,4 млрд рублей на срок до 12 лет в рамках проектного финансирования разработки Томинского медно-порфирового месторождения для АО "Томинский горно-обогатительный комбинат" (входит в РМК), сообщили Накануне.RUв департаменте внешних коммуникаций и маркетинга банка.
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Также компании выданы первые 7 млрд рублей.

Кредитные средства пойдут на поставку основного оборудования обогатительной фабрики, карьерные и строительно-монтажные работы, поставку вспомогательного оборудования и транспорта, а также на оформление земельных участков.

"Общий лимит кредитного риска на проект превышает 58,7 млрд. рублей. Газпромбанк, обладая глубокой экспертизой и опытом реализации подобных проектов, разработал структуру финансирования проекта, включающую такие банковские продукты, как: невозобновляемые кредитные линии Газпромбанка, документарные аккредитивы и банковские гарантии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инвестиционный бюджет проекта составляет 77,8 млрд рублей, а запуск ГОКа намечен на 3 кв. 2019 года.

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10.05.2018 13:32 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
15:32 Екб


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"Газпромбанк" открыл РМК кредитную линию в 54,4 млрд рублей на Томинский ГОК
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