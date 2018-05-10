"Газпромбанк" открыл РМК кредитную линию в 54,4 млрд рублей на Томинский ГОК

"Газпромбанк" открыл кредитную линию в сумме 54,4 млрд рублей на срок до 12 лет в рамках проектного финансирования разработки Томинского медно-порфирового месторождения для АО "Томинский горно-обогатительный комбинат" (входит в РМК), сообщили Накануне.RUв департаменте внешних коммуникаций и маркетинга банка.

Также компании выданы первые 7 млрд рублей.

Кредитные средства пойдут на поставку основного оборудования обогатительной фабрики, карьерные и строительно-монтажные работы, поставку вспомогательного оборудования и транспорта, а также на оформление земельных участков.

"Общий лимит кредитного риска на проект превышает 58,7 млрд. рублей. Газпромбанк, обладая глубокой экспертизой и опытом реализации подобных проектов, разработал структуру финансирования проекта, включающую такие банковские продукты, как: невозобновляемые кредитные линии Газпромбанка, документарные аккредитивы и банковские гарантии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инвестиционный бюджет проекта составляет 77,8 млрд рублей, а запуск ГОКа намечен на 3 кв. 2019 года.