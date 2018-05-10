В День Победы в зауральском селе пьяный мужчина зарезал молодого парня

В селе Мокроусово в День Победы произошло убийство - 53-летний местный житель зарезал молодого парня.

Днем 9 мая подозреваемый после распития спиртного в своем доме с 20-летним односельчанином на почве сложившихся ранее неприязненных отношений ударил его ножом в шею, молодой человек скончался, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Пришедший через несколько часов в гости товарищ потерпевшего вызвал сотрудников полиции и скорую помощь, которые по прибытию констатировали смерть молодого человека.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, решается вопрос о об избрании меры пресечения виде заключения под стражу.