СМИ: Путин откроет Крымский мост 15-16 мая

Официальное открытие транспортного перехода через Керченский пролив намечено на 15 - 16 мая, в мероприятия примет участие президент России Владимир Путин, сообщает "Газета.Ru".

Отмечается, что дата открытия переправы выбрана исходя из рабочего графика Путина.

"Путин на открытие моста точно поедет, скорее всего, это будет следующий вторник. В крайнем случае, все сдвинется на день", – приводит издание слова информированного источника, близкого к Кремлю.

Информацию об открытии моста в середине мая "Газете.Ru" подтвердили в мотосообществе Крыма. Крымские мотоциклисты вместе с байкерами из клуба "Ночные волки" собираются одними из первых проехать по переправе.

Ранее сообщалось, что строительство автодорожной части Крымского моста завершено раньше намеченного срока.

Крымский мост сначала откроется для легковых автомобилей и автобусов, а осенью и для грузовиков. Железнодорожная часть Крымского моста должна быть сдана в декабре 2019 года.