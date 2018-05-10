Омский хоккейный клуб "Авангард" будет обкатывать своих молодых игроков в хоккейном клубе "Югра"

Хоккейный клуб "Югра" после исключения из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) заключил договор о сотрудничестве с омским хоккейным клубом "Авангард", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК "Югра"

В будущем сезоне "Югра" станет клубом-партнером омской команды. Согласно правилам партнерства "Авангард" вправе делегировать в стан югорчан до 10 игроков для получения игровой практики.

Кроме того, ХК "Югра" сообщает о перестановках внутри клуба. В результате обмена между "Югрой" и СКА (Санкт-Петербург) в северную столицу отправился защитник Никита Зоркин, а югорскую дружину пополнят вратарь Евгений Иванников и защитник Андрей Чуркин.