На Ямале прокуратура добилась от "дочки" "Норникеля" запрета сброса сточных вод с превышением уровня загрязняющих веществ

Природоохранная прокуратура проверила, как компания "Норильскгазпром" исполняет требования водного законодательства, и нашла нарушения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Выяснилось, что организация сбрасывает сточные воды с объектов месторождения в водоем в районе Тазовской губы. Компания превысила нормы содержания в них загрязняющих веществ, что является нарушением Водного кодекса. Ямало-Ненецкий природоохранный прокурор внес генеральному директору "Норильскгазпрома" представление, однако нарушения не были устранены.

16 января 2017 г. в Норильский городской суд ушел иск к "Норильскгазпрому" о запрете сброса сточных вод. 4 июля его удовлетворили, компания должна была устранить нарушения за пять месяцев. В декабре 2017 г. организация ввела в эксплуатацию новые очистные сооружения. Сейчас уровень загрязняющих веществ не превышает предельно допустимый.

Добавим, "Норильскгазпром" – "дочка" "Норильского никеля", в числе руководителей которого – Олег Дерипаска и Владимир Потанин.