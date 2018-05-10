СКР начал проверку по факту смерти осужденного на пожизненный срок за убийство пятерых байкеров

Следственный комитет начал проверку по факту смерти Ильи Асеева, осужденного на пожизненный срок за убийство пятерых байкеров.

Напомним, Асеев был найден мертвым в следственном изоляторе.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту обнаружения 9 мая 2018 года в камере ФКУ СИЗО №12 УФСИН России по городу Москве тела заключенного мужчины 1988 года рождения, приговоренного к пожизненному сроку лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений", - сообщила Накануне.RU официальный представитель столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

Она отметила, что, по предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование.

Напомним, в ноябре 2017 года Мособлсуд вынес приговор Асееву на основании обвинительного вердикта присяжных. Он был признан виновным в расстреле пятерых активистов байкерского клуба "Дикие сердцем" и получил максимальное наказание - пожизненное лишение свободы. Также суд взыскал с него 15 миллионов пострадавшим родственникам в качестве моральной компенсации.