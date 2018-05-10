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от издателя  |  комментариев: 12


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10.05.2018
культура ;
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Новости
10.05.2018 13:22 Мск (15:22 Екб)
происшествия | Центральный ФО
СКР начал проверку по факту смерти осужденного на пожизненный срок за убийство пятерых байкеров
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СИЗО №1 Челябинск камеры коридор (2014) | Фото: Алексей Севастьянов

Следственный комитет начал проверку по факту смерти Ильи Асеева, осужденного на пожизненный срок за убийство пятерых байкеров.
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Напомним, Асеев был найден мертвым в следственном изоляторе.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту обнаружения 9 мая 2018 года в камере ФКУ СИЗО №12 УФСИН России по городу Москве тела заключенного мужчины 1988 года рождения, приговоренного к пожизненному сроку лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений", - сообщила Накануне.RU официальный представитель столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

Она отметила, что, по предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование.

Напомним, в ноябре 2017 года Мособлсуд вынес приговор Асееву на основании обвинительного вердикта присяжных. Он был признан виновным в расстреле пятерых активистов байкерского клуба "Дикие сердцем" и получил максимальное наказание - пожизненное лишение свободы. Также суд взыскал с него 15 миллионов пострадавшим родственникам в качестве моральной компенсации.

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10.05.2018 13:22 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
15:22 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.05.2018 12:28 Мск
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СКР начал проверку по факту смерти осужденного на пожизненный срок за убийство пятерых байкеров
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