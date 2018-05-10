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от издателя  |  комментариев: 12


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Екатеринбуржцев атаковали звонками с приглашением на праймериз "ЕР"
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(2016) | Фото:

Жителей Екатеринбурга обзванивают люди, представляющиеся "единороссами", и приглашают 3 июня посетить праймериз по отбору кандидатов в гордуму. Если на прошлой неделе в ход шли смс-оповещения, то уже сейчас подключена "тяжелая артиллерия" - звонки на личные мобильные телефоны. Откуда местные отделения берут персональные данные, неизвестно.

В редакцию Накануне.RU обратилась жительница уральской столицы, которой сегодня на сотовый позвонила представитель кировского отделения "Единой России", назвала по имени и пригласила на предварительное голосование по выборам кандидатов в городскую думу Екатеринбурга. "Добровольно свои персональные данные я не предоставляла", - пояснила она.

Пресс-секретарь регионального исполнительного комитета "ЕР" Максим Бестфатер заявил Накануне.RU, что партия не занимается этим.

"У нас нет никаких технических возможностей проводить смс-рассылку или звонки. Да, есть база, которая сформирована во время президентской компании, туда вносились персональные данные: люди к нам приходили, причём, давали письменное согласие на обработку данных. В базе порядка 300 тыс.человек, так называемые "сторонники Путина", - заверил Бестфатер.

Он отметил, что даже эти "сторонники Путина" не получали от партии никакой информации. "Мы не имеем отношения к этой ситуации. Тем более, что такие методы неэффективны", - добавил пресс-секретарь.

По мнению главы избиркома уральской столицы Ильи Захарова, это может быть провокация со стороны тех, кто не любит "Единую Россию". Но и нельзя исключать, что к ситуации все-таки имеют отношение "медведи", в таком случае само отделение находит данные через знакомых или другие базы.

"Вопрос стоит рассматривать не с точки зрения избирательного законодательства. Конечно, я думаю, что тут есть нарушения. Другое дело, что это надо ещё доказывать, не всё так просто. Если честно, как избирателя меня бы это оттолкнуло. Мне звонят и зовут на праймериз те люди, которым свои контактные данные я не сообщал", - добавил Захаров.

В СУ СК РФ по Свердловской области пояснили, что любой гражданин, если считает, что его права и законные интересы кем-то или чем-то нарушены, вправе обратиться за защитой своих прав и законных интересов в компетентные органы.

Напомним, "Единая Россия" действительно проведет внутрипартийное голосование по отбору кандидатов в депутаты гордумы Екатеринбурга 3 июня. Сами выборы состоятся 18 сентября.

администрация Екатеринбурга(2013)|Фото:

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10.05.2018 14:32 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:32 Екб


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Екатеринбуржцев атаковали звонками с приглашением на праймериз "ЕР"
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