В семи ТЦ Екатеринбурга найдены нарушения пожарной безопасности

Владельцы семи торгово-развлекательных центров Екатеринбурга заплатят штрафы за нарушения норм пожарной безопасности. Информацию о торговых центрах, которые не прошли проверку прокуратуры, опубликовал у себя на странице в Facebook депутат Госдумы Екатеринбурга Андрей Альшевских.

Как следует из скана документа, который опубликовал депутат, прокуратура возбудила административные дела в связи с нарушениями в семи ТРЦ города: "Парк Хаус", "Аида", "Фан-Фан", "Радуга-Парк", "Карнавал", "Кит" и "Гранат".

Напомним, что прокуратура начала массовые проверки ТРЦ в связи с трагедией в кемеровской "Зимней вишне", где, по последним данным, погибли 60 человек.

Отметим, что недавно в Екатеринбурге закрыли ТРЦ "Марс" до устранения нарушений пожарной безопасности. Кроме того, по итогам проверок свердловских ТЦ направлены три исковых заявления об устранении нарушений, с требованием о временном приостановлении деятельности.