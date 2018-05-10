В горах Сочи двое туристов упали со склона, один из них погиб

Двое туристов упали с крутого слона в горах в районе Красной Поляны, один из них погиб, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Вызов поступил 9 мая в 15:20 мск от сотрудника ВГК "Горки Город". Мужчина сообщил, что двое туристов упали с крутого склона при прогулке в горно-лесной местности близ курорта, в результате чего один из них получил серьезные травмы, требуется помощь в его транспортировке.

"К моменту приезда сотрудников Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России на месте уже работали спасатели и медики горного курорта, в районе которого это произошло. Проводилась сердечно-легочная реанимацию, но из-за крайне тяжелого состояния больного - черепно-мозговой травмы и перелома позвоночника - результатов реанимационные мероприятия не принесли", - уточнили в МЧС.

Спасатели при помощи альпинистского снаряжения на носилках транспортировали погибшего – сочинца 1985 г.р. к служебному автомобилю, после чего вывезли его из леса и передали сотрудникам следственных органов.

Состояние второго пострадавшего – 31-летнего сочинца удовлетворительное, медицинская помощь ему не потребовалась.

Как позже рассказал мужчина, они зашли в район ВГК "Горки Город" со стороны ГТЦ "Альпика-Сервис". Поднимались туристы по запрещенному для прохода участку местности, оборудованному предупреждающими об этом знаками.

В начале мая сообщалось, что в горах Сочи вторые сутки ведутся поиски пропавших туристов.