Депутат Госдумы: Суд в Гааге поддержал украинских коррупционеров

Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко прокомментировал решение третейского суда в Гааге об обязательстве России выплатить компенсацию в $159 млн "украинским бизнесменам". По его словам, одна из самых коррумпированных на Украине структур, не раз замеченная в отмывании бюджетных денег, – "Нафтогаз" – теперь решила запустить руку и в российский бюджет, передает корреспондент Накануне.RU.

О решении гаагского суда сообщил сам "Нафтогаз". Напомним, в собственность республики Крым перешел "Черноморнефтегаз", ранее принадлежавший "Нафтогазу". В 2016 г. украинская газовая компания и ряд дочерних общество обратились в гаагский суд с требованием компенсировать потери в размере $8 млрд. Суд считает, что Россия ответственна за "нарушение прав украинских инвесторов".

"Европейская Фемида, видать, не только слепа, но и слаба на оба уха, поскольку не слышит голос разума, позволяя главным украинским коррупционерам заглядывать в карман к соседям. Крымчане не то чтобы не видели в республике заявленных $8 млрд инвестиций, наоборот, постоянно страдали от выкачивания из регионального бюджета средств. Так что в данной ситуации было бы логичнее потребовать компенсации каждому крымчанину за годы разрухи, энергетической, транспортной, водной и экономической блокады. Хотя здесь уже компенсацией не откупишься, поскольку речь идёт фактически о геноциде мирных жителей", – заявил Андрей Козенко.