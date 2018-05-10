В Челябинске на площади Революции откроется "поликлиника" под открытым небом

В Челябинске по выходным с 12 мая по 3 июня на площади Революции будет работать интерактивная площадка "Территория здоровья", где жители города смогут пройти обследование и получить рекомендации врачей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

В "поликлинике" под открытым небом посетители смогут бесплатно сделать флюорографию, пройти тест на ВИЧ, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела.

При этом каждый уикенд будет посвящен определенной тематике.

"Территория здоровья" будет работать каждую субботу и воскресенье с 12 мая по 3 июня с 10 до 14 часов.