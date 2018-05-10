В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту массового отравления воспитанников детского сада

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей в детском саду, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры города.

Дело возбуждено по результатам проверки исполнения санитарно-эпидемиологических требований в детском саду № 111 Невского района Петербурга.

"В ходе проверки установлено, что сотрудниками детского сада нарушались требования санитарно-эпидемиологического законодательства, что повлекло массовое отравление детей-воспитанников", - говорится в сообщении.

В результате этого 10 мая возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".

В адрес главы администрации Невского района подготовлен проект представления об устранении выявленных нарушений действующего законодательства и привлечении виновных к ответственности.