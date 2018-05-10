СМИ: Осужденный пожизненно убийца байкеров в Подмосковье покончил с собой

Осужденный на пожизненный срок за убийство пятерых байкеров Илья Асеев 9 мая покончил с собой в следственном изоляторе.

Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах. Тело 29-летнего Асеева было обнаружено в помещении санобработки заключенных СИЗО-12 в Зеленограде.

В Федеральной службе исполнения наказаний "Интерфаксу" подтвердили смерть осужденного.

Сообщается, что следователи начали проверку, осмотрели место происшествия и опросили сотрудников СИЗО.

В ноябре 2017 года Мособлсуд вынес приговор Асееву на основании обвинительного вердикта присяжных. Асеев был признан виновным в расстреле пятерых активистов байкерского клуба "Дикие сердцем" и получил максимальное наказание - пожизненное лишение свободы. Также суд взыскал с него 15 миллионов пострадавшим родственникам в качестве моральной компенсации.

Преступление было совершено 8 мая 2016 года в деревне Челохово Егорьевского района Московской области. Причиной расправы стал бытовой конфликт.