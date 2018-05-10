Суд в Гааге обязал Россию выплатить украинским компаниям компенсацию за Крым

Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна возместить ряду украинских компаний убытки за потерянное имущество в Крыму. Решение принято единогласно, говорится в пресс-релизе суда.

Суд считает, что Россия ответственна за "нарушение прав украинских инвесторов" и должна выплатить компенсацию в размере около 130 млн долларов плюс проценты, составляющие около 20 млн. Также трибунал постановил выплатить компенсацию истцам за их юридические расходы и издержки на арбитражное разбирательство.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. Они требовали в сумме примерно 220 млн долларов.

Принятое решение стало первым, по которому Россию "обязали рассчитаться" за Крым. Россия игнорирует рассмотрение этого дела.

Накануне.RU сообщало о ряде исков Украины против России в Гаагский суд.