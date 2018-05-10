В Красноярском крае за взятку задержан глава Богучанского района

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Богучанского района Красноярского края Александра Бахтина. Чиновнику вменяется получение взятки в крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в 2017 году подозреваемый получил от директора коммерческой организации взятку несколькими траншами в общей сумме один миллион рублей за дачу указания начальнику МКУ "Муниципальная служба заказчика" осуществить подписание необходимых документов на оплату работ по строительству детского сада на 190 мест в поселке Ангарском. Возбуждению уголовного дела против главы Богучанского района предшествовало задержание начальника МКУ "Муниципальная служба заказчика", подозреваемого в получении взятки, и 34-летнего гражданина, подозреваемого в посредничестве в получении взятки. Сейчас оба находятся под стражей.

"Следствие полагает, что на территории Богучанского района была зарегистрирована фирма, которая за определенный процент обеспечивала победу определенным коммерческим организациям в конкурсах на выполнение государственных контрактов, проводимых администрацией Богучанского района. Это подтверждается изъятыми в ходе обысков документами и показаниями сотрудников фирмы. В ходе обысков также изъяты предметы и документы, указывающие на причастность к получению взяток главы Богучанского района", - отметили в СКР.

Там добавили, что в самое ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении Александра Бахтина меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.