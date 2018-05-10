В Челябинске будут судить супругов, которые украли 642 миллиона рублей

В Челябинске будут судить супругов, которые украли у граждан 642 млн рублей.

С апреля 2005 года по июнь 2010 года злоумышленники, которые являлись учредителями финансовой компании "Частные инвестиции", под предлогом привлечения займов под высокие проценты с выплатой до 60% годовых, похитили деньги 1 тыс. 200 граждан, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В рамках уголовного дела заявлено 1 тыс. 189 гражданских исков о возмещении материального ущерба на сумму более 600 млн рублей.

Сейчас наложены аресты на 20 земельных участков общей площадью свыше 288 тыс. кв. метров, расположенных в Черногории, а также на денежные средства, расположенные на расчетных счетах организаций, подконтрольных обвиняемым.