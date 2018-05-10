Прокуратура недовольна темпами капремонта в Свердловской области. Директору фонда объявлен выговор

Прокуратура Свердловской области выявила многочисленные нарушения при реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, программа капремонта на 2015-2044 годы по-прежнему реализуется ненадлежащим образом.

Прокуратура установила, что запланированные работы на 2015-2017 годы завершены только на 86,3% - 300 домов еще не отремонтированы.

Так, в Екатеринбурге план выполнен на 92%, в Ивдельском округе - на 87%, в Краснотурьинском - на 94%.

По итогам проверки установлено, что на многих объектах нарушены сроки выполнения работ, в нескольких городах области ремонт ведется с несоблюдением технологии производства работ, а также контроль за работой подрядных организаций региональным оператором в полной мере не осуществляется.

В связи с грубыми нарушениями прокуратура внесла представление в адрес представителей регионального оператора, подрядных организаций, а также в адрес министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона. В результатам рассмотрения директору регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станиславу Суханову объявлен выговор.

Напомним, что еще в 2016 г. неудовлетворительную оценку ходу капремонта в Свердловской области в сравнении с другими регионами УрФО давал полпред Игорь Холманских. С тех пор сменилось несколько руководителей фонда.