Киев намерен запретить интернет-СМИ, транслировавшие Парад Победы в Донецке

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что будет инициировать расследование и соответствующее введение санкций в отношении украинских электронных СМИ, которые вели прямую трансляцию Парада Победы из Донецка, сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, с соответствующим письмом он уже обратился в СБУ. Турчинов считает, что речь идет "о вполне конкретном преступлении - популяризации террористической организации", имея в виду Донецкую Народную Республику, которую ни один суд в мире, в том числе ни один украинский суд, не признал "террористической организацией".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 9 мая в Донецке прошел масштабный Парад Победы.