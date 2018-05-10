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от издателя  |  комментариев: 12


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В этом году из пермского аэропорта откроется семь новых направлений
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Большое Савино, международный аэропорт Пермь (2017) | Фото: aviaperm.ru

На сегодняшнем заседании правительства Пермского края министр транспорта Прикамья Николай Уханов отчитался о работе международного аэропорта "Пермь", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
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По данным министра в этом году ожидаемый рост пассажиропотока составит 15%. За четыре месяца аэропорт перевез уже более 400 тыс. человек.

"На 14% у нас вырос внутренний пассажиропоток. И за счет чартеров до Таиланд и Вьетнама нарастили международный пассажиропоток на 84%. Но конечно, теперь, когда у нас такой терминал, у нас новые возможности по новым направлениям и надо этими возможностями пользоваться", - заявил министр.

Для этих целей из регионального бюджета выделено 87 млн руб. на субсидирование восьми направлений.

"Эти деньги мы направляем по большой программе субсидирования межрегиональных перевозок, которые идут по линии РФ. И я уверен, что и там будет усиление, потому что президентом в указах поставлена задача, чтобы не менее 50% всех сообщений приходилось на перевозки, минуя московский авиационный узел. Сейчас у нас основная проблема, что все межрегиональное сообщение строится через Москву. В конечном итоге наше субсидирование и федеральное субсидирование должно означать, что жители могут купить авиабилеты по льготным тарифам, особенно по популярным направлениям. Но я знаю, что есть обращения, что зачастую льготные билеты оказываются недоступными, потому что очень быстро раскупаются. Нам нужно на эту информацию обратить самое пристальное внимание. Соответственно, адекватно увеличивать частотность полетов", - отметил Николай Уханов.

Большое Савино, международный аэропорт Пермь(2017)|Фото: aviaperm.ru

Будут открыты семь новых направлений - два межрегиональных: в Калининград и Когалым, а также пять международных. Также перед краевым минстрансом и аэропортом стоит еще ряд ключевых задач. Это модернизация парка спецтехники, организация парковочного пространства, а также реконструкция перрона и установка телетрапов.

"26 апреля был подписан контракт на выполнение этих работ, они финансируется из федерального бюджета. Напомню, что без строительства нового перрона мы не можем ввести телетрапы. Договорились с руководством аэропорта, что купят телетрапы, как только появится понимание, когда их можно установить. Несмотря на то, что основные деньги предусмотрены в финансировании на 2019 год, тем не менее будем изыскивать возможность, чтобы основная часть работ была сделана в этот строительный сезон, концу 2018 – началу 2019 года, такая задача стоит, чтобы телетрапы получили уже в работу", - резюмировал министр.

Напомним, открытие нового терминала пермского аэропорта "Большое Савино" состоялось 30 ноября 2017 г. В нем приняли участие министр транспорта РФ Максим Соколов и полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич.

Другие новости по темам: международный аэропорт пермь, большое савино, николай уханов
10.05.2018 12:40 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
14:40 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.04.2018 15:53 Мск
Первый международный рейс из нового терминала пермского аэропорта вылетит 30 апреля

Ранее 15.03.2018 15:40 Мск
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Ранее 11.01.2018 11:09 Мск
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В этом году из пермского аэропорта откроется семь новых направлений
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