В обращение поступили восемь марок к Чемпионату мира по футболу в России

В обращение поступили восемь марок к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России, посвященные командам-участницам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Почты России".

Маркированная продукция выпущена АО "Марка".

На каждой из марок изображена группа из четырёх команд-участниц с флагами их национальных сборных.

"Также на почтовых марках изображены официальная символика Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, игровые моменты матчей", - говорится в сообщении.

Марки размером 42х30 мм и номиналом 40 руб. изданы тиражом по 440 тыс. экземпляров каждая.

"Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель специального гашения для всех городов-организаторов: Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска и Сочи. Новые марки гасятся штемпелем с надписью: "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России" и указанием места и даты проведения специального гашения", - добавили в пресс-службе.