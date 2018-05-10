"Госпитализирован с тяжелыми травмами": на Ямале на пешеходном переходе сбит ребенок

В Ноябрьске на пешеходном переходе сбит ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

8 мая 13-летний ямалец шел из дома к бабушке. Переходя дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, он попал под машину. Результат – госпитализация в центральную городскую больницу с тяжелыми травмами.

Полицейские проводят проверку.