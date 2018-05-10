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от издателя  |  комментариев: 12


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культура ;
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Новости
10.05.2018 11:49 Мск (13:49 Екб)
политика | За рубежом
Маккейн признался, что он лично передал "досье" на Трампа бывшему главе ФБР
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Американский сенатор республиканец Джон Маккейн (2007) | Фото

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн лично передал экс-главе ФБР Джеймсу Коми компрометирующее досье на президента США Дональда Трампа.
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Об этом политик рассказал в своей книге The Restless Wave: Good Times, Just Causes, Great Fights, and Other Appreciations. Отрывки публикует The Daily Beast.

Политик пояснил, что решил получить копию документов, которые сейчас называют "досье". Ознакомившись с ним, Маккейн посчитал, что изложенные в документах факты "вызывают тревогу", однако он не знал, соответствуют ли они действительности.

"Поэтому я сделал то, что сделал бы каждый американец, который беспокоится о национальной безопасности своей страны", - заявил он.

Сенатор положил документы в свой личный сейф и назначил встречу с Джеймсом Коми, на которой передал ему досье.

Как отмечает ТАСС, подготовка "досье" на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии, выступавших с резкой критикой в адрес миллиардера. Когда стало ясно, что Трамп - наиболее вероятный претендент на выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев, партия прекратила финансирование этой работы. Однако тогда этим занялись демократы.

В частности, в "досье" сообщалось, что у российских спецслужб есть информация, дискредитирующая Трампа.

Напомним, ранее Маккейн заявил, что российские власти располагают компроматом на Трампа, что не позволяет президенту США проявлять должную жесткость в отношении Москвы. В Кремле назвали это вымыслом.

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10.05.2018 11:49 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:49 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.01.2017 01:58 Мск
Глава ЦРУ призвал Трампа к осторожности с Россией

Ранее 16.01.2017 01:50 Мск
Песков: Слухи о российском "компромате" на Трампа – вымысел

Ранее 15.01.2017 17:56 Мск
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Маккейн признался, что он лично передал "досье" на Трампа бывшему главе ФБР
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