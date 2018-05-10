Маккейн признался, что он лично передал "досье" на Трампа бывшему главе ФБР

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн лично передал экс-главе ФБР Джеймсу Коми компрометирующее досье на президента США Дональда Трампа.

Об этом политик рассказал в своей книге The Restless Wave: Good Times, Just Causes, Great Fights, and Other Appreciations. Отрывки публикует The Daily Beast.

Политик пояснил, что решил получить копию документов, которые сейчас называют "досье". Ознакомившись с ним, Маккейн посчитал, что изложенные в документах факты "вызывают тревогу", однако он не знал, соответствуют ли они действительности.

"Поэтому я сделал то, что сделал бы каждый американец, который беспокоится о национальной безопасности своей страны", - заявил он.

Сенатор положил документы в свой личный сейф и назначил встречу с Джеймсом Коми, на которой передал ему досье.

Как отмечает ТАСС, подготовка "досье" на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии, выступавших с резкой критикой в адрес миллиардера. Когда стало ясно, что Трамп - наиболее вероятный претендент на выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев, партия прекратила финансирование этой работы. Однако тогда этим занялись демократы.

В частности, в "досье" сообщалось, что у российских спецслужб есть информация, дискредитирующая Трампа.

Напомним, ранее Маккейн заявил, что российские власти располагают компроматом на Трампа, что не позволяет президенту США проявлять должную жесткость в отношении Москвы. В Кремле назвали это вымыслом.