Коробок и пакетик. В Зауралье пограничники пресекли ввоз в Россию марихуаны

На прошлой неделе пограничниками в железнодорожном пункте пропуска "Петухово" в Зауралье пресечены две попытки незаконного ввоза на территорию России наркотических средств.

В ходе проведения пограничного контроля пассажирского поезда №83 "Караганда - Москва" 29 апреля этого года в плацкартном вагоне за панелью отопительной системы был обнаружен прозрачный полиэтиленовый пакет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

6 мая в поезде №304 "Казань - Бишкек" в нише для сигнального фонаря был спрятан спичечный коробок. В обоих случаях в результате осмотра подозрительных находок было обнаружено вещество растительного происхождения зеленого цвета общей массой около 16 грамм предположительно марихуана.

"Обнаруженное вещество направлено на исследование в ЭКЦ УМВД России по Курганской области, при подтверждении опасного содержания находок, по факту контрабанды наркотических средств будет заведено уголовное дело", - добавили в ведомстве.