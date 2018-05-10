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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
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от издателя  |  комментариев: 12


"Собибор" – потеря главного смысла? Картина делает акцент именно на страданиях еврейского народа под гнетом нацистской карательной машины. Здесь режиссеру хорошо удалось показать мерзкое лицо зла, но ведь сам сюжет, взятый из жизни, совершенно о другом – каким образом произошел единственный (!) успешный побег из лагеря смерти, а главное, кто смог его организовать?
10.05.2018
культура ;
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10.05.2018 11:42 Мск (13:42 Екб)
происшествия | Центральный ФО
В Ивановской области ребенок выпал из кресла карусели "Вихрь": возбуждено дело
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Асбест, парк, карусель (2017) | Фото: Накануне.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения ребенком травм в результате падения из кресла аттракциона в Ивановской области.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СУ СКР, 9 мая в парке города Родники 11-летняя девочка выпала из кресла карусели "Вихрь" во время движения аттракциона. С травмами ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение областного центра.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). Следователи проводят осмотр места происшествия. Также проводится изъятие документации и допрос свидетелей, назначены необходимые экспертизы.

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10.05.2018 11:42 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:42 Екб


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В Ивановской области ребенок выпал из кресла карусели "Вихрь": возбуждено дело
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