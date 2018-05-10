В Ивановской области ребенок выпал из кресла карусели "Вихрь": возбуждено дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения ребенком травм в результате падения из кресла аттракциона в Ивановской области.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СУ СКР, 9 мая в парке города Родники 11-летняя девочка выпала из кресла карусели "Вихрь" во время движения аттракциона. С травмами ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение областного центра.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). Следователи проводят осмотр места происшествия. Также проводится изъятие документации и допрос свидетелей, назначены необходимые экспертизы.