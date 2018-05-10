Свердловское правительство скорректирует "Пятилетку развития" с учетом "майского указа" Путина

Правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева скорректирует стратегию социально-экономического развития Среднего Урала и программу "Пятилетка развития" с учетом установок, данных главой государства. Об этом заявил 10 мая на заседании областного кабинета министров первый вице-губернатор Алексей Орлов, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

Владимир Путин 7 мая подписал Указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Этот документ определил приоритеты внутренней политики государства на долгосрочную перспективу.

"Губернатор Евгений Куйвашев дал поручение: с учетом установок президента оперативно выработать предложения по корректировке Стратегии социально-экономического развития региона, нашей программы "Пятилетка развития", других государственных программ и приоритетных проектов", – сказал Алексей Орлов.