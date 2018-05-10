В Перми сотрудник военного института войск нацгвардии подозревается в получении взятки за поставку некачественной еды

В Перми возбуждено дело против начальника продовольственной службы "Военного института войск нацгвардии". Причина – многомиллионные поставки некачественного питания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе военной прокуратуры Центрального военного округа.

По версии следствия, в 2017 г. "Фирма Мэгги" поставила в институт еду, не соответствующую ГОСТу. По инициативе начальника продовольственной службы вуза некачественный товар за взятку заменили другим, также не подходящим по госстандартам, и приняли на баланс.

В результате государство в лице "Уральского окружного управления материально-технического снабжения МВД России" пострадало на 5 млн руб. Возбуждено уголовное дело.