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от издателя  |  комментариев: 12


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Ущерб от незаконной свалки в Наро-Фоминском городском округе составил 5,5 млн рублей
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свалка, помойка, полигон ТБО, мусор (2017) | Фото: Сайт Минэкологии Московской области

Из-за незаконной свалки мусора нанесен ущерб почвам возле деревни Таширово Наро-Фоминского городского округа на сумму в 5,5 миллиона рублей, сообщили Накануне.RU в министерстве экологии Московской области.
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Министерство проверило подмосковную компанию после обнаружения незаконной свалки осенью прошлого года. Следователи УМВД совместно с инспекторами эконадзора пресекли работы по складированию отходов: была изъята строительная техника и два большегрузных автомобиля.

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, ущерб почвам от нелегальной свалки коммунальных и строительных отходов составил 5,5 млн рублей. Эта сумма будет предъявлена нарушителю к возмещению.

Административное наказание за это нарушение подразумевает штраф в размере до 250 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Тема свалок и работы мусорных полигонов начала широко обсуждаться в Подмосковье, когда после выброса свалочного газа в больницу в Волоколамске с подозрением на отравление попали более 50 детей и взрослых.

В марте жители подмосковных городов начали массовые протесты против действующей системы по обращению с отходами. Митинги проходят в Волоколамске, Клине, Коломне, Дмитрове, Серпухове и других городах.

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10.05.2018 11:21 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:21 Екб


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Ущерб от незаконной свалки в Наро-Фоминском городском округе составил 5,5 млн рублей
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