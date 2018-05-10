Ущерб от незаконной свалки в Наро-Фоминском городском округе составил 5,5 млн рублей

Из-за незаконной свалки мусора нанесен ущерб почвам возле деревни Таширово Наро-Фоминского городского округа на сумму в 5,5 миллиона рублей, сообщили Накануне.RU в министерстве экологии Московской области.

Министерство проверило подмосковную компанию после обнаружения незаконной свалки осенью прошлого года. Следователи УМВД совместно с инспекторами эконадзора пресекли работы по складированию отходов: была изъята строительная техника и два большегрузных автомобиля.

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, ущерб почвам от нелегальной свалки коммунальных и строительных отходов составил 5,5 млн рублей. Эта сумма будет предъявлена нарушителю к возмещению.

Административное наказание за это нарушение подразумевает штраф в размере до 250 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Тема свалок и работы мусорных полигонов начала широко обсуждаться в Подмосковье, когда после выброса свалочного газа в больницу в Волоколамске с подозрением на отравление попали более 50 детей и взрослых.

В марте жители подмосковных городов начали массовые протесты против действующей системы по обращению с отходами. Митинги проходят в Волоколамске, Клине, Коломне, Дмитрове, Серпухове и других городах.