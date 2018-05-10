На Южном Урале главе села, осужденной за взятки, смягчили приговор

Главе села Новобурино на Южном Урале Альфие Юсуповой смягчили приговор - наказание сократили на 1 месяц до 5,5 лет лишения свободы условно, также она должна заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

Следствием и судом было установлено, что в сентябре 2015 года обвиняемая, превышая должностные полномочия, незаконно распорядилась муниципальным имуществом - разрешила местному жителю демонтировать дорожное покрытие из железобетонных плит по улице Школьной в селе, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Женщина получила взятку от мужчины в сумме 25 тыс. рублей - местный житель из подготовленных для демонтажа 40 плит успел вывести 8.