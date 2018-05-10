Президент РФ Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Координация деятельности федеральных, региональных и местных исполнительных органов власти в этом направлении возложена на российский оргкомитет "Победа".

Правительству в частности в течение трех месяцев поручено разработать и утвердить план праздничных мероприятий, в том числе с участие глав иностранных государств и глав зарубежных правительств.

"Принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны", - говорится также в указе.

МИД РФ поручено обеспечить дипломатическое содействие в подготовке и проведении праздничных мероприятий.

Указ подписан 9 мая и вступил в силу.