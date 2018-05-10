Свердловские власти выделят на детские оздоровительные лагеря более 2 млрд рублей

В этом году на летние оздоровительные детские программы в Свердловской области выделено более 2 млрд руб. В детские лагеря отправится отдыхать более 376 юных свердловчан – это почти на 22 тыс. детей больше, чем в 2017 году. Об этом заявил и. о. губернатора Алексей Орлов, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

"Всего в этом году на летнее оздоровление детей выделено свыше 2 млрд руб. – почти на 200 млн больше, чем в прошлом году. Из общей суммы более 1,4 млрд руб. – средства областного бюджета", – сообщил Орлов.

Он также отметил, что в центре внимания сегодня должны быть, прежде всего, вопросы противопожарной и антитеррористической безопасности, соблюдение санитарных требований и правил перевозки детей.

Заместитель губернатора региона Павел Креков заявил о том, что в этом году будет организован отдых для детей-сирот в шести загородных оздоровительных лагерях и в одном туристском лагере. Кроме того, более полутора тысяч детей региона отправятся летом на черноморское побережье на традиционном "Поезде здоровья".