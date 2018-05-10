ТИУ требует от "Тюменьстальмоста" оплаты долга за переобучение сотрудников завода

В дело о банкротстве завода "Тюменьстальмост имени Тюменского Комсомола" появился неожиданные участник. В перечень кредиторов предприятия внесен "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ). Вуз пытается вернуть сотни тысяч рублей долга за проведение программы повышения квалификации сотрудников завода, передает корреспондент Накануне.RU.

"Тюменский индустриальный университет" подал в арбитраж заявление об установлении требований к должнику - заводу "Тюменьстальмост". В реестр требований кредиторов вуз попросил включить долг предприятия в размере 712,3 тыс. руб. Между ТИУ и заводом в марте 2016 г. был заключен договор о реализации дополнительных программ повышения квалификации, ТИУ победил в конкурсном отборе в рамках ведомственной программы Минобра "Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015-2016 гг.".

Согласно контракту, университет обязался провести обучение 15 сотрудников "Тюменьстальмоста" по программе "Бережливое производство: повышение операционной эффективности". Учеба включает в себя читку теории в Тюмени, стажировку трех сотрудников на заводе "Коммаш" в Арзамасе (Нижегородская область), еще два сотрудника должны были отправиться в Индию для стажировки в "Toyota Engineering Corporation".

Полная стоимость программы 1,3 млн руб., из которых 675 тыс. руб. выделил федеральный бюджет, оставшиеся 675 тыс. руб. должен был оплатить "Тюменьстальмост". Все сотрудники прошли стажировку в 2016 г., однако до сегодняшнего дня завод не расплатился с ТИУ. Вдобавок к задолженности университет попросил суд обязать "ТСМ" выплатить неустойку в размере 37,3 тыс. руб.

Напомним, первое решение о банкротстве "Тюменьстальмоста" арбитраж вынес в июле 2017 г. До прихода конкурсного управляющего предприятие находилось под контролем СП "Фоника" (компания-учредитель, сама "Фоника" аффилирована с бизнесменом Александром Забарским).

Тюменский арбитраж включил требования ТИУ в очередь кредиторов. Напомним, в марте текущего года суд принял решение о введении процедуры наблюдения сроком на три месяца. В реестр требований кредиторов включен долг "Тюменьстальмоста" перед компанией "Экспател" (выкупила долг у "Сбербанка") в размере 721,3 млн руб.