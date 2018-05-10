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10.05.2018
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Собибор" – потеря главного смысла? Картина делает акцент именно на страданиях еврейского народа под гнетом нацистской карательной машины. Здесь режиссеру хорошо удалось показать мерзкое лицо зла, но ведь сам сюжет, взятый из жизни, совершенно о другом – каким образом произошел единственный (!) успешный побег из лагеря смерти, а главное, кто смог его организовать?
10.05.2018
культура ;
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Новости
10.05.2018 11:00 Мск (13:00 Екб)
экономика | Тюменская область
ТИУ требует от "Тюменьстальмоста" оплаты долга за переобучение сотрудников завода
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Тюменьстальмост (2017) | Фото: fotodom.net

В дело о банкротстве завода "Тюменьстальмост имени Тюменского Комсомола" появился неожиданные участник. В перечень кредиторов предприятия внесен "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ). Вуз пытается вернуть сотни тысяч рублей долга за проведение программы повышения квалификации сотрудников завода, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Тюменский индустриальный университет" подал в арбитраж заявление об установлении требований к должнику - заводу "Тюменьстальмост". В реестр требований кредиторов вуз попросил включить долг предприятия в размере 712,3 тыс. руб. Между ТИУ и заводом в марте 2016 г. был заключен договор о реализации дополнительных программ повышения квалификации, ТИУ победил в конкурсном отборе в рамках ведомственной программы Минобра "Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015-2016 гг.".

Согласно контракту, университет обязался провести обучение 15 сотрудников "Тюменьстальмоста" по программе "Бережливое производство: повышение операционной эффективности". Учеба включает в себя читку теории в Тюмени, стажировку трех сотрудников на заводе "Коммаш" в Арзамасе (Нижегородская область), еще два сотрудника должны были отправиться в Индию для стажировки в "Toyota Engineering Corporation".

Полная стоимость программы 1,3 млн руб., из которых 675 тыс. руб. выделил федеральный бюджет, оставшиеся 675 тыс. руб. должен был оплатить "Тюменьстальмост". Все сотрудники прошли стажировку в 2016 г., однако до сегодняшнего дня завод не расплатился с ТИУ. Вдобавок к задолженности университет попросил суд обязать "ТСМ" выплатить неустойку в размере 37,3 тыс. руб.

Напомним, первое решение о банкротстве "Тюменьстальмоста" арбитраж вынес в июле 2017 г. До прихода конкурсного управляющего предприятие находилось под контролем СП "Фоника" (компания-учредитель, сама "Фоника" аффилирована с бизнесменом Александром Забарским).

Тюменский арбитраж включил требования ТИУ в очередь кредиторов. Напомним, в марте текущего года суд принял решение о введении процедуры наблюдения сроком на три месяца. В реестр требований кредиторов включен долг "Тюменьстальмоста" перед компанией "Экспател" (выкупила долг у "Сбербанка") в размере 721,3 млн руб.

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10.05.2018 11:00 Мск | Тюмень | Алёна Ласкутова
13:00 Екб


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ТИУ требует от "Тюменьстальмоста" оплаты долга за переобучение сотрудников завода
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