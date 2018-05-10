В Кургане по факту падения крана на железнодорожные пути проводится доследственная проверка

В Кургане по факту падения крана на железнодорожные пути организована доследственная проверка.

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Инцидент произошел 8 мая в районе Пригородного вокзала.

По предварительным данным, происшествие произошло в результате нарушений, допущенных при производстве погрузочно-разгрузочных работ, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Как сообщало Накануне.RU, пострадавших среди пассажиров и работников железнодорожного транспорта нет.

Сейчас в ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе размер причиненного ущерба.