В Югре сутки тушат пожар на свалке

Под Нижневартовском горит свалка. Спасатели почти сутки с помощью тяжелой техники тушат огонь, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сообщение поступило в 14.00 9 мая. Изначально шла речь о том, что огонь – в одном из садов. Спасатели приехали, осмотрели его, ничего не нашли. По дыму выехали на полигон. Как оказалось, изнутри тлеет спрессованный мусор", - рассказал Накануне.RU глава пресс-службы окружного управления МЧС Вадим Симоненко.

Он уточнил, что тушить такой огонь обычным способом малоэффективно.

"Приходится с помощью тяжелой техники – экскаватора, бульдозеров – разрыхлять место возгорания. Угрозы ни лесу, ни находящимся вблизи садам нет. Спасатели работают, тушат", - сказал Симоненко.