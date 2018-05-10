В Госдуму внесен законопроект против "политических педофилов"

Депутаты фракции "Единая Россия" в Государственной думе внесли в парламент законопроект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних лиц в несанкционированные политические акции, передает корреспондент Накануне.RU.

Как заявил депутат от "ЕР" Евгений Ревенко, "это про политических педофилов - про тех, кто в политических интересах склоняет и использует детей, толкая их на противоправные действия".

Ревенко напомнил, что 5 мая во многих городах страны представители несистемной оппозиции провели несанкционированные акции протеста, активно вовлекая в них несовершеннолетних.

Законопроект предусматривает наказание в виде штрафа: для физических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или обязательные работы до 100 часов, либо административный арест на срок до 15 суток. Для должностных - штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юрлиц - от 250 тыс. до 500 тыс.

Ревенко подчеркнул, что ответственность может наступить исключительно по решению суда.