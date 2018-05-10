В управление Ростехнадзора в Петербурге нагрянули сотрудники ФСБ

Контрразведчики проводят обыски в здании Северо-Западного управления Ростехнадзора в Петербурге.

"Наши сотрудники участвуют в [следственных] мероприятиях, обысках, которые сейчас проходят в Ростехнадзоре [в Северо-Западном управлении Ростехнадзора]", - сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При этом представители спецслужбы отказались раскрыть причины обысков.

Как сообщало Накануне.RU, недавно ФСБ нашла у самарского адвоката четыре БТР и целый арсенал оружия.