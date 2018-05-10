Бывший первый замминистра экономики РФ заявил о необходимости развития системы биржевой торговли акциями промышленных предприятий

Первый заместитель министра экономики РФ в 1998-2000 гг. Аркадий Самохвалов заявил о необходимости развития системы биржевой торговли акциями промышленных предприятий. Такое мнение он выразил в преддверии совместного заседания двух советов ТПП РФ, на котором обсудят инвестиционную привлекательность промышленности, передает корреспондент Накануне.RU.

Эксперт напомнил, что фондовая биржа в России создавалась спешно и, прежде всего, для обслуживания иностранных инвесторов, скупающих российские активы, реальная стоимость которых в то время не имела значения. "К сожалению, и сегодня уверенность в том, что биржевые котировки отражают реальную дееспособность и конкурентоспособность предприятий, так и не сформировалась", - приводит его слова пресс-служба МЭФ.

Самохвалов приводит в пример опыт Германии, где фондовые рынки начали формировать лишь тогда, когда в немецкой экономике появились предприятия, доказавшие свою устойчивость и эффективность. Вывод их на биржу строго контролировался.

По мнению эксперта, в России без доверия предприятиям роста инвестиций в этот сектор ожидать не следует.

"Для этого нужно переопределить все правила деятельности биржи, провести инвентаризацию ее нынешних участников и многое другое. Это непростой процесс. Когда появится доверие к предприятиям, которые получат возможность выводить свои бумаги на биржу, тогда появится и биржа для распределения свободных денежных ресурсов в пользу эффективных компаний, деятельность которых действительно ценна и для инвесторов, и для экономики России в целом", - считает он.

Важно и то, кто будет реализовывать этот процесс. "Если люди, которые ответственны за формирование "имиджа" биржи в ее нынешнем варианте, то из этого вообще ничего не выйдет, несмотря на годы и десятилетия", - сказал Самохвалов.