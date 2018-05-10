Прокуратура назвала причину стрельбы в новосибирском колледже

Стрельба в филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина в Барабинске произошла из-за неприязненных отношений, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Новосибирской области.

"Предварительно установлено, что сегодня, 10 мая в утреннее время 16-летний учащийся колледжа в помещении учебного заведения из личных неприязненных отношений во время урока произвел из охотничьего гладкоствольного ружья выстрел в сторону других учащихся", - сообщили в ведомстве.

Один из учащихся получил огнестрельное ранение плеча. Двое других выпрыгнули из окна второго этажа, один получил перелом голеностопных суставов обеих нижних конечностей, другой несовершеннолетний - перелом стопы, уточнили в прокуратуре.

После произошедшего подросток вышел в коридор учреждения и покончил с собой.

Барабинской межрайонной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства об образовании и антитеррористической защищенности образовательного учреждения. Будет дана оценка законности действий должностных лиц.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СКР ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в колледже.