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от издателя  |  комментариев: 12


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Прокуратура назвала причину стрельбы в новосибирском колледже
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филиал Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина в городе Барабинск (2018) | Фото: ТАСС

Стрельба в филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина в Барабинске произошла из-за неприязненных отношений, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Новосибирской области.
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"Предварительно установлено, что сегодня, 10 мая в утреннее время 16-летний учащийся колледжа в помещении учебного заведения из личных неприязненных отношений во время урока произвел из охотничьего гладкоствольного ружья выстрел в сторону других учащихся", - сообщили в ведомстве.

Один из учащихся получил огнестрельное ранение плеча. Двое других выпрыгнули из окна второго этажа, один получил перелом голеностопных суставов обеих нижних конечностей, другой несовершеннолетний - перелом стопы, уточнили в прокуратуре.

филиал Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина в городе Барабинск(2018)|Фото: ТАСС

После произошедшего подросток вышел в коридор учреждения и покончил с собой.

Барабинской межрайонной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства об образовании и антитеррористической защищенности образовательного учреждения. Будет дана оценка законности действий должностных лиц.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СКР ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в колледже.

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10.05.2018 10:39 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:39 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.05.2018 09:47 Мск
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Ранее 10.05.2018 08:46 Мск
Стрельба в новосибирском колледже: студент ранил однокурсника и покончил с собой








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Прокуратура назвала причину стрельбы в новосибирском колледже
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