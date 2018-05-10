Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ушел в отпуск

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отпуск. Информацию об этом подтвердил Накануне.RU директор департамента информационной политики региона Александр Иванов.

По его словам, Куйвашев пробудет в отпуске несколько дней, но в это время он будет держать "руку на пульсе" всех проектов и задач, которые поставил.

Исполнять обязанности губернатора будут его заместители - Владимир Тунгусов и Алексей Орлов.