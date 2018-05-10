Шеремет об участии в праймериз "ЕР": В первую очередь я знаю проблемы города

На участие в предварительном голосовании "Единой России" для определения кандидатов в думу Екатеринбурга заявился директор ООО "Девять с половиной" и ведущий новостей Иннокентий Шеремет. Это уже вторые праймериз на счету Шеремета. В 2016 г. журналист участвовал в выборах в Законодательное собрание Свердловской области, но не прошёл в парламент по партийным спискам.

В случае прохождения в гордуму планов у журналиста очень много, в том числе они посвящены подготовке к 300-летию Екатеринбурга.

"Я же екатеринбуржец, в первую очередь знаю проблемы города, а не области. Все планы буду озвучивать в ходе предварительного голосования, если получится, то в ходе выборов", - пояснил Накануне.RU "кандидат в кандидаты".

Каждый участник предварительного голосования "ЕР" должен участвовать в дебатах, которые пройдут 12, 19 и 26 мая. Иннокентий Шеремет также будет принимать в них участие, однако он признался, что их формат его не устраивает.

"Мне не очень нравится, как они устроены, буквально по одной минуте на каждого человека отводится. Я за минуту не смогу ничего внятного сказать", - отметил журналист.

Ранее сообщалось, что беспартийный Шеремет претендует на выдвижение в Железнодорожном районе города по избирательному округу № 5.

Напомним, что единый день для предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатов в депутаты на выборах в Екатеринбургскую городскую думу от партии "Единая Россия" - 3 июня, а срок выдвижения участников праймериз "ЕР" продлен с 8 мая до 15 мая включительно. Выборы в гордуму пройдут 18 сентября 2018 г.