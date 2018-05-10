В Госдуме возмутились переименованием Площади Ленина в Ульяновске

В Ульяновске чиновники городской администрации без учета мнения горожан приняли решение о переименовании центральной площади им. Ленина в Соборную. К вопиющему инциденту на пленарном заседании Госдумы привлек внимание депутат от КПРФ Алексей Куринный. По словам парламентария, такое решение вызвало возмущение многих ульяновцев.

Ранее с инициативой о возвращении площади исторического названия Соборная выступило региональное отделение партии "Справедливая Россия". В дальнейшем за переименование проголосовали семеро членов комиссии по наименованию улиц и площадей, двое воздержались.

Городская Общественная палата предложила провести опрос жителей, однако эту инициативу опередило принятие официального постановления о переименовании площади.