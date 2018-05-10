В Тюменской области задержан водитель самосвала, насмерть сбивший пешехода и скрывшийся

В Тобольске сотрудники ГИБДД разыскали водителя грузовика, насмерть сбившего пешехода на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск.

Как сообщает Федералпресс со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Тюменской области, авария произошла 1 мая на 248 км трассы, пешеход, 29-летний мужчина, погиб. Водитель скрылся с места ДТП.

"На месте ДТП были обнаружены фрагменты деталей транспортного средства, предположительно принадлежащие грузовому автомобилю. С помощью записей камер наружного видеонаблюдения, установленных на территории песчаного карьера, полицейские выяснили, что в ночь аварии отсюда в сторону федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск выехал самосвал "ХОВО" груженый песком. Автомобилем управлял 52-летний житель Тобольска. Осматривая грузовик, сотрудники ГИБДД обнаружили повреждения и следы недавнего ремонта бампера", – отмечают в пресс-службе ведомства.

Как пояснил стражам порядка водитель, он не заметил в темноте пешехода и сбил его. Выйдя из машины, он увидел, что мужчина мертв и испугавшись, уехал с места ДТП.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.