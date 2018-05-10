На Среднем Урале муж и жена осуждены за нападение на полицейских

На Среднем Урале двое супругов признаны виновными в применении насилия к представителям власти. Инцидент произошел осенью прошлого года в Качканаре.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, вечером 1 октября на телефон подсудимой позвонил ее брат и рассказал, что неважно себя чувствует, в связи с чем попросил вызвать для него "скорую помощь". Женщина, находившаяся в тот момент в пьяном состоянии, неправильно поняла брата и решила, что ему причинено ножевое ранение. Об этом она и сообщила в "скорую", сотрудники которой передали информацию о якобы причиненном гражданину ножевом ранении в полицию.

Таким образом, в квартиру мужчины, у которого в действительности заболело сердце, прибыла бригада медиков и наряд сотрудников патрульно-постовой службы полиции, которые должны были проверить поступивший им сигнал о поножовщине. Затем в жилище пришли пьяные сестра хозяина и ее муж и стали мешать врачам выполнять их профессиональные обязанности. Стражи порядка потребовали от прибывших прекратить и предложили им покинуть квартиру.

"На данное требование подвыпившие граждане не реагировали и продолжали вести себя неадекватно, в том числе, выражаясь в адрес медиков нецензурной бранью. Сотрудники ППСП вывели мужчину и женщину из квартиры, чтобы доставить их в отделение. Однако, находясь на улице, подсудимые оказали стражам порядка сопротивление, применив в отношении них физическое насилие. Так, мужчина пнул ногой двух полицейских, а его жена бросила в третьего служителя закона полной 1,5-литровой бутылкой пива", - рассказали в следствии.

Приговором суда мужчине, полностью признавшему свою вину и раскаявшемуся, назначен штраф в 50 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил взыскать с него 6 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного двум пострадавшим полицейским. В свою очередь, женщина отдельным приговором осуждена к двум годам лишения свободы условно.