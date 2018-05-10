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07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Собибор" – потеря главного смысла? Картина делает акцент именно на страданиях еврейского народа под гнетом нацистской карательной машины. Здесь режиссеру хорошо удалось показать мерзкое лицо зла, но ведь сам сюжет, взятый из жизни, совершенно о другом – каким образом произошел единственный (!) успешный побег из лагеря смерти, а главное, кто смог его организовать?
10.05.2018
культура ;
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Масштабный концерт, посвященный Дню Победы, прошел в Екатеринбурге
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(2018) | Фото: фонд святой екатерины

Одной из центральных площадок праздничных мероприятий, посвященных 73-ой годовщине Великой Победы, который прошли в столице Среднего Урала 9 мая 2018 года, стала сцена на Октябрьской площади. Концерт продолжался почти пять часов. По оценкам организаторов площадку посетили свыше 60 тысяч человек. Всего на сцену в этот день вышло более двухсот артистов. Проект был реализован при поддержке фонда святой Екатерины.

(2018)|Фото: фонд святой екатерины

(2018)|Фото: фонд святой екатерины

Как сообщили Накануне.RU в фонде, на концерт пришли ветераны войны, труженики тыла и дети ветеранов – для них напротив сцены организовали отдельную трибуну. На ней сидел и пришедший на концерт 90-летний ветеран Алексей Кувшин. Его с праздником поздравил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и вручил ветерану телевизор.

(2018)|Фото: фонд святой екатерины

(2018)|Фото: фонд святой екатерины

Стихи и песни о войне исполняли звезды эстрады, театра и кино. Хэдлайнерами праздника стали выступления - Андрей Мерзликин, Мария Шукшина, Елена Ваенга и группа "Любэ".

(2018)|Фото: фонд святой екатерины

"Это великий день для всех нас. Это действительно самый главный праздник в стране. И это очень заметно по настроению людей, по всеобщему духовному подъему", - поделился чувствами лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.  

(2018)|Фото: фонд святой екатерины

"Этот праздник не забудется никогда, потому что это затронуло каждую семью в нашей стране", - поддержала его Ваенга.

(2018)|Фото: фонд святой екатерины

Актриса Мария Шукшина напомнила, что этот праздник действительно со слезами на глазах. "Осталось очень мало людей кто лично помнит эту войну, кто пережил ее. И дай Бог здоровья всем, кто еще жив", - пожелала актриса. 

(2018)|Фото: фонд святой екатерины

Ее коллега по цеху Андрей Мерзликин рассказал, что уже второй раз подряд встречает День Победы в Екатеринбурге. "В это году мы подготовились, взяли фотографии наших дедушек и прошли здесь вместе с Бессмертным полком. Это было настолько эмоционально. Ведь именно внутри Бессмертного полка ты чувствуешь его бессмертье", - считает артист.

(2018)|Фото: фонд святой екатерины

Фонд святой Екатерины, созданный к 300-летию Екатеринбурга, объединяет людей, которым небезразлична судьба Екатеринбурга, и продолжает традиции российского меценатства. Задачи фонда - поддержка значимых проектов в области культуры, благотворительности, просвещения и патриотического воспитания.

(2018)|Фото: фонд святой екатерины

 

 

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10.05.2018 10:27 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:27 Екб


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Масштабный концерт, посвященный Дню Победы, прошел в Екатеринбурге
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