Масштабный концерт, посвященный Дню Победы, прошел в Екатеринбурге

Одной из центральных площадок праздничных мероприятий, посвященных 73-ой годовщине Великой Победы, который прошли в столице Среднего Урала 9 мая 2018 года, стала сцена на Октябрьской площади. Концерт продолжался почти пять часов. По оценкам организаторов площадку посетили свыше 60 тысяч человек. Всего на сцену в этот день вышло более двухсот артистов. Проект был реализован при поддержке фонда святой Екатерины.

Как сообщили Накануне.RU в фонде, на концерт пришли ветераны войны, труженики тыла и дети ветеранов – для них напротив сцены организовали отдельную трибуну. На ней сидел и пришедший на концерт 90-летний ветеран Алексей Кувшин. Его с праздником поздравил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и вручил ветерану телевизор.

Стихи и песни о войне исполняли звезды эстрады, театра и кино. Хэдлайнерами праздника стали выступления - Андрей Мерзликин, Мария Шукшина, Елена Ваенга и группа "Любэ".

"Это великий день для всех нас. Это действительно самый главный праздник в стране. И это очень заметно по настроению людей, по всеобщему духовному подъему", - поделился чувствами лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.

"Этот праздник не забудется никогда, потому что это затронуло каждую семью в нашей стране", - поддержала его Ваенга.

Актриса Мария Шукшина напомнила, что этот праздник действительно со слезами на глазах. "Осталось очень мало людей кто лично помнит эту войну, кто пережил ее. И дай Бог здоровья всем, кто еще жив", - пожелала актриса.

Ее коллега по цеху Андрей Мерзликин рассказал, что уже второй раз подряд встречает День Победы в Екатеринбурге. "В это году мы подготовились, взяли фотографии наших дедушек и прошли здесь вместе с Бессмертным полком. Это было настолько эмоционально. Ведь именно внутри Бессмертного полка ты чувствуешь его бессмертье", - считает артист.

Фонд святой Екатерины, созданный к 300-летию Екатеринбурга, объединяет людей, которым небезразлична судьба Екатеринбурга, и продолжает традиции российского меценатства. Задачи фонда - поддержка значимых проектов в области культуры, благотворительности, просвещения и патриотического воспитания.